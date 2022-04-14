Российские войска, покинувшие северную Украину, начали появляться в северной части Донбасса на востоке Украины в рамках подготовки крупного наступления.

Об этом заявил в четверг, 14 апреля, высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет CNN.

"У них уже есть значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, внутри самой Украины в общей сложности находится 65 боеспособных батальонных тактических групп. И они действительно находятся в восточных и южных частях Украины. За пределами юга и востока Украины оперативных БТГ действительно нет... В ближайшие дни постараются доставить дополнительные БТГ", - сказал чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что это некоторые из подразделений, которые в последние недели покинули северную Украину и районы к северу от Киева, чтобы вернуться в Россию и Беларусь для пополнения запасов и подкрепления перед отправкой на Донбасс.

Ранее мы писали, что армия России готова к наступлению в Донецкой и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.