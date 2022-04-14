Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец).

Об этом сообщает издание Forbes.

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.

По мнению издания, дроны могут изменить баланс в войне, так как Reaper по многим параметрам мощнее Байрактара.

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