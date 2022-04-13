Американские беспилотные авиационные комплексы Switchblade, которыми украинские военные учились пользоваться в США, уже находятся на территории Украины для использования их Вооруженными силами. Эти дроны называются дронами-камикадзе, ведь они могут пролетать 40 и больше км, подлетать к противнику и взрываться вместе с военной техникой врага.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры и датчики. Для работы с ними требуется не более двух дней обучения.

По словам представителя Пентагона, большая часть американского оружия на сумму $800 млн уже поставлена украинцам. Пентагон также работает над выделением еще $100 млн, чтобы поставить украинским войскам очередную партию противотанковых ракет Javelin.

"Вооружение не лежит без дела очень долго. Мы пытаемся скоординировать доставку таких грузов, и доставим их на грузовиках как можно быстрее", - добавил чиновник.

Какая именно модель беспилотников поступила - не сообщается. Ранее сообщалось, что Украина получит более мощную модель 600 вместо модели 300, о которой заявлялось изначально.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.