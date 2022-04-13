Сегодня, 13 апреля, российские войска обстреливали Авдеевку и Великую Новоселку.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Также он рассказал, что темпы эвакуации населения из региона снизились и призвал людей активнее реагировать на призыв выехать.

"Наступление российских войск может начаться в любой день", - предупредил Кириленко.

Напомним, у Зеленского призвали жителей Донецкой и Луганской областей к немедленной эвакуации.

Ранее мы писали, что войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому под Славянском. Пострадали не менее семи человек.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.