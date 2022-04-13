Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак призвал людей из Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, поскольку битва за Донбасс будет тяжелой.

Об этом глава ОП сообщает в Telegram.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы”, - написал Ермак.

Глава ОП пояснил, что нужно четко понимать, что Россия накапливает силы.

“Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить работу ВСУ по врагу. Не медлите, власть делает все для эвакуации”, - добавил Андрей Ермак.

Ранее мы писали, что Ирина Верещук настоятельно рекомендует эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей.

Также "Страна" сообщала, что под мощными обстрелами Донбасса повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.