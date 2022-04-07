В Луганскую область стягивается техника российской армии. Местные власти призвали жителей к эвакуации
Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что к городам стягивается большое количество техники российских войск, а местные власти просят людей незамедлительно эвакуироваться.
Гайдай пояснил, что эвакуацию из области проводят каждый день. Так, сегодня, 7 апреля, удалось вывезти 1 400 человек.
Глава Луганской области добавил, что из 80 тысяч жителей в Лисичанске осталось около 30 тысяч.
При этом, в Рубежном и Попасное вывезти людей почти невозможно из-за обстрелов, там сложилась наиболее тяжелая ситуация.
Гайдай сообщил, что в Кременной ВСУ оттеснили российскую армию.
Напомним, после наступления на Донбасс РФ попытается захватить Киев, в столице сохраняется риск ракетных ударов. Об этом сообщили в штабе командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
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