Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что к городам стягивается большое количество техники российских войск, а местные власти просят людей незамедлительно эвакуироваться.

Гайдай пояснил, что эвакуацию из области проводят каждый день. Так, сегодня, 7 апреля, удалось вывезти 1 400 человек.

Глава Луганской области добавил, что из 80 тысяч жителей в Лисичанске осталось около 30 тысяч.

При этом, в Рубежном и Попасное вывезти людей почти невозможно из-за обстрелов, там сложилась наиболее тяжелая ситуация.

Гайдай сообщил, что в Кременной ВСУ оттеснили российскую армию.

Напомним, после наступления на Донбасс РФ попытается захватить Киев, в столице сохраняется риск ракетных ударов. Об этом сообщили в штабе командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Луганской области войска РФ со вчерашнего вечера продолжают обстреливать Золотое и Горное.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.