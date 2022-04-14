В Харьковской области уничтожена колонна вражеской техники, двигавшаяся в сторону Изюма.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Главное из других заявлений губернатора:

За сутки - 34 обстрела Харькова. Пострадали Салтовка, Северная Салтовка, район ХТЗ. Неспокойно в Золочевском направлении. Обстреляны сам Золочев и ближайшие села. Самая горячая точка - Изюмское направление. Украинские военные сдерживают противника, не позволяя ему переправлять технику в Донецкую и Луганскую область. Из Лозовой выехало 30 тысяч человек, из Барвенково - 4 тысячи человек. Боровая частично находится под оккупацией. Боровская громада - в полном окружении.

Ранее мы писали, что губернатор Харьковской области сообщил о жертвах после обстрелов 13 апреля.

Также "Страна" сообщала, что под Харьковом сбили два российских истребителя.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.