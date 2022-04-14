Уничтоженная колонна, обстрелы и эвакуация из пригородов. Губернатор Харьковской области о ситуации 14 апреля
В Харьковской области уничтожена колонна вражеской техники, двигавшаяся в сторону Изюма.
Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Главное из других заявлений губернатора:
- За сутки - 34 обстрела Харькова. Пострадали Салтовка, Северная Салтовка, район ХТЗ.
- Неспокойно в Золочевском направлении. Обстреляны сам Золочев и ближайшие села.
- Самая горячая точка - Изюмское направление. Украинские военные сдерживают противника, не позволяя ему переправлять технику в Донецкую и Луганскую область.
- Из Лозовой выехало 30 тысяч человек, из Барвенково - 4 тысячи человек.
- Боровая частично находится под оккупацией. Боровская громада - в полном окружении.
Ранее мы писали, что губернатор Харьковской области сообщил о жертвах после обстрелов 13 апреля.
Также "Страна" сообщала, что под Харьковом сбили два российских истребителя.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
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