Губернатор Харьковской области рассказал о ситуации 14 апреля. Скриншот видео

В Харьковской области уничтожена колонна вражеской техники, двигавшаяся в сторону Изюма.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Главное из других заявлений губернатора:

  1. За сутки - 34 обстрела Харькова. Пострадали Салтовка, Северная Салтовка, район ХТЗ.
  2. Неспокойно в Золочевском направлении. Обстреляны сам Золочев и ближайшие села.
  3. Самая горячая точка - Изюмское направление. Украинские военные сдерживают противника, не позволяя ему переправлять технику в Донецкую и Луганскую область.
  4. Из Лозовой выехало 30 тысяч человек, из Барвенково - 4 тысячи человек.
  5. Боровая частично находится под оккупацией. Боровская громада - в полном окружении.

Ранее мы писали, что губернатор Харьковской области сообщил о жертвах после обстрелов 13 апреля.

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Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений. 

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