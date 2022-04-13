Мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковской области

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

А в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба сообщили, что сбитые сегодня российские самолеты — это истребители Су-34 и Су-30.

Напомним, что сегодня харьковчан просили пробыть в укрытиях весь день.

Даже журналисты из США попали под мощный обстрел в Харькове и заявили, что Россия усилила атаки.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.