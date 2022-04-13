Харьковчан просят в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже при отсутствии воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспильне Харьков" со ссылкой на Департамент гражданской защиты Харьковской области.

Как сообщается, в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского.

Также российские войска обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма.

Напомним, российские оккупанты минувшей ночью обстреляли военную часть под Житомиром.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.