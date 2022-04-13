В Житомирской области вчера после 23:00 был нанесен удар баллистическими ракетами по военной части на Чудновщине. Это первый обстрел региона за последние 10 дней.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире телемарафона.

По его словам, ни военные, ни гражданские не пострадали. Пожар уже ликвидирован.

Чиновник добавил, что Житомир будет возвращаться к нормальной жизни, насколько это сейчас возможно.

Фото из телеграм-канала "Труха"

Напомним, что в Житомирской области не осталось российских войск. Оккупанты ушли, но заминировали частные дома.

Сейчас Житомирская область понемногу возвращается к обычной жизни, там уже разрешили продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.