В Житомирской области вслед за Киевом разрешили продажу алкоголя. Но только слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино.

Об этом сообщил глава Житомрской ОВА Виталий Бунечко.

Это разрешение не распространяется на военнослужащих.

"Такое решение принято в рамках постепенного смягчения ограничений военного времени, необходимых для перезапуска экономики. В частности, ритейла, производителей стеклянной тары, слабоалкогольных напитков, транспортных компаний, заведений питания и других. Все они обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и наполняют бюджеты разных уровней", - написал Бунечко.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 1 апреля, в Киеве впервые с начала военного положения начали продавать алкоголь. Первый день без сухого закона обернулся ажиотажем: киевляне принялись скупать спиртное мелким оптом.

Запрет на продажу спиртного в Киеве продлился в течение пяти недель. Продажу крепких и горячительных напитков разрешили пока что в ограниченном режиме – днем с 11:00 до 16:00. При этом в магазинах алкоголь, особенно импортный, вырос в цене на 20-50%.

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