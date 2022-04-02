В пятницу, 1 апреля, в Киеве впервые с начала военного положения начали продавать алкоголь. Первый день без сухого закона обернулся ажиотажем: киевляне принялись скупать спиртное мелким оптом.

Своими впечатлениями о ситуации с алкоголем поделился в Фейсбуке киевский предприниматель Алексей Давиденко.

"Наблюдал сегодня в "Фоззи", как люди целыми тачками покупали тяжелый алкоголь. Не просто бутылками или коробками – вывозили двумя-тремя тележками. Почти каждый стоящий в очереди на кассу покупал алкоголь в промышленных масштабах. Может, кто-то во власти решил, что люди будут сдерживаться и брать бутылочку белого сухого к ужину? К сожалению, нет. Вышло так, что набирают бухло, как на всю жизнь", - констатировал Алексей Давиденко.

О том, что в Киеве с 1 апреля разрешат торговать алкоголем, стало известно накануне - 31 марта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба КГГА.

Запрет на продажу спиртного продлился в течение пяти недель. Продажу крепких и горячительных напитков разрешили пока что в ограниченном режиме – днем с 11:00 до 16:00. При это в магазинах алкоголь, особенно импортный, вырос в цене на 20-50%.