Власти Киева с пятницы, 1 апреля, решили частично отменить введенный из-за военного положения "сухой закон" и разрешить продажу алкоголя.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба КГГА.

Купить спиртное можно будет в магазинах и учреждениях сферы обслуживания с 11:00 до 16:00.

Напомним, на прошлой неделе в Николаевской области разрешили продавать алкоголь в выходные дни. При этом мэр Николаева не оценил решение губернатора и переживает, что местные могут "неделю пить от переживаний".

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.