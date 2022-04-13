Команда CNN стала свидетелем интенсивного обстрела жилого района Салтовка на северо-востоке Украины в Харькове, а местный чиновник заявил, что, по их мнению, Россия усиливает атаки на фоне новой фазы военных операций.

Об этом говорится в материале на сайте CNN.

"Входящие снаряды и огонь из стрелкового оружия были слышны, прежде чем украинские силы предупредили группу, чтобы она отошла в более безопасное место", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ за сутки нанесли более полусотни ударов по Харьковской области. Погибли 7 мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.