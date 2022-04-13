НСЖУ опубликовало имена погибших за время войны журналистов. В списке не менее 20 человек
Национальный союз журналистов Украины опубликовал имена 20 журналистов, погибших за время полномасштабного вторжения России - то есть всего за 1,5 месяца. Причем в списке только те медийщики, смерть которых удалось подтвердить официально.
Так, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.
По данным Института массовой информации, под российские обстрелы журналисты попадали преимущественно на Киевщине и Запорожской области.
"Восьмого апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля - о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже двадцатая смерть", - добавили в НСЖУ.
Список погибших журналистов:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
Инфографика: НСЖУ
Отметим, что в списке есть фотожурналист Макс Левин, которому президент Владимир Зеленский присвоил орден "За мужество".
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