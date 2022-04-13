В Украине за время войны погибли как минимум 20 журналистов. Фото: ВВС

Национальный союз журналистов Украины опубликовал имена 20 журналистов, погибших за время полномасштабного вторжения России - то есть всего за 1,5 месяца. Причем в списке только те медийщики, смерть которых удалось подтвердить официально.

Так, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

По данным Института массовой информации, под российские обстрелы журналисты попадали преимущественно на Киевщине и Запорожской области.

"Восьмого апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля - о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже двадцатая смерть", - добавили в НСЖУ.

Список погибших журналистов:

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олейник
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведоравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец

Сколько журналистов погибло во время войны

 

Инфографика: НСЖУ

Отметим, что в списке есть фотожурналист Макс Левин, которому президент Владимир Зеленский присвоил орден "За мужество".

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