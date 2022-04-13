Национальный союз журналистов Украины опубликовал имена 20 журналистов, погибших за время полномасштабного вторжения России - то есть всего за 1,5 месяца. Причем в списке только те медийщики, смерть которых удалось подтвердить официально.

Так, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

По данным Института массовой информации, под российские обстрелы журналисты попадали преимущественно на Киевщине и Запорожской области.

"Восьмого апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля - о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже двадцатая смерть", - добавили в НСЖУ.

Список погибших журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведоравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Инфографика: НСЖУ

Отметим, что в списке есть фотожурналист Макс Левин, которому президент Владимир Зеленский присвоил орден "За мужество".

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.