Американские СМИ критикуют Германию за отказ блокировать сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере. И пишут, что в Берлине ещё сохраняется многочисленная "партия мира" с РФ - особенно в сфере промышленности.

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что канцлер Олаф Шольц шесть недель назад обещал "смену эпох" в отношениях с Россией, но пока Германия колеблется и пытается остаться "мирной экспортной страной".

"Несмотря на то, что в Украине появляются картины зверств, совершенных после вторжения президента Владимира Путина, Шольц исключил немедленное эмбарго на нефть и газ, заявив, что это было бы слишком дорого. Он затягивает с отправкой в ​​Украину 100 единиц бронетехники, говоря, что Германия не должна "спешить вперед". В правящей коалиции разгорелись новые дебаты о том, как выполнить масштабную задачу, поставленную г-ном Шольцем, не говоря уже о том, как сделать это быстро", - пишет газета.

Сообщается, что уже возникают сомнения относительно приверженности правительства Германии своим собственным радикальным планам.

В статье NYT приводятся мнения о том, что в Европу впервые с времён холодной войны "вернулась силовая политика" и Германия должна "сыграть в ней свою роль".

Напомним, Германия продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Вместе с тем, в ФРГ не хотят резко отказываться от газа из РФ.

Мы писали также, что нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций Евросоюза против России. Сейчас ЕС работает над шестым пакетом.

Испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники написала, что включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ может расколоть европейское единство по ситуации в отношении Украины.