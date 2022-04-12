Крупнейший нефтепереработчик в Индии, госкомпания Indian Oil во время последнего тендера отказалась от закупки российской нефти Urals и tot нескольких сортов с высоким содержанием серы, сообщает Reuters.

Об этом стало известно после того, как президент США Байден 11 апреля провел виртуальную встречу с индийским премьером Нарендрой Моди, призвав его не увеличивать импорт российской нефти.

Пока неизвестно, отказалась ли Indian Oil от Urals вообще. На этой неделе она планирует провести еще один тендер на закупку нефти.

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