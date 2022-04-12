Включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ может расколоть европейское единство по ситуации в отношении Украины.

Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников издания, подготовка к возможному введению новых санкций выявила, что среди стран ЕС, которые наиболее энергетически зависимы, растет страх на фоне решения о введении эмбарго.

В частности, риск раскола по этому вопросу встал встрече в Люксембурге 11 апреля, в ходе которой обсуждалась возможность отказа от импорта нефти и газа из РФ.

Источники издания прогнозируют, что ЕС может ввести такие санкции, при которых энергозависимые от России страны смогут и дальше продолжать закуп.

Ранее мы писали, что Германия продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Руководство страны надеется за год избавиться от зависимости от поставок нефти из Российской Федерации.

Также "Страна" рассказывала, что несмотря на то, что эмбарго пока нет, некоторые компании и страны отказываются от покупки российской нефти или ограничивают покупку. Из-за этого российская нефтяная компания "Лукойл" предупредила об остановке нефтеперерабатывающих заводов из-за избытка нефтепродуктов. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.