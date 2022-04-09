В Европейском союзе решили исключить Сербию из списка стран, которым запрещено ввозить нефть из России.

Об этом сообщает Blic со ссылкой на свои источники.

"Это означает, что мы продолжим импорт через Адриатический нефтепровод JANAFА 15 мая", - рассказал он.

В то же время журналисты утверждают, что исключению страны из санкционного списка содействовала лично председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и представители Франции.

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