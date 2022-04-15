В пятницу, 15 апреля, российские войска обстреляли Николаев. Удар был нанесен по одному из районов города, есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению есть пострадавшие… берегите себя, не выходите из укрытия!" - пишет Замазеева.

Ранее мы писали, что Николаев, который продолжают обстреливать российские войска, третьи сутки без водоснабжения: горожане набирают воду из реки в канистры, возле родников собираются очереди.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.