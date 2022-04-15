Николаев, который продолжают обстреливать российские войска, третьи сутки без водоснабжения: горожане набирают воду из реки в канистры, возле родников собираются очереди.

Об этом сообщает николаевский сайт Novosti N в пятницу, 15 апреля.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось во второй половине дня во вторник, 12 апреля без официально озвученных причин.

Телеграм-каналы сообщили, что во время боев пострадала труба водовода Николаев - Днепр около села Киселёвка.

"Когда будет отремонтирован водовод и будет ли отремонтирован вообще - неизвестно", - пишут Novosti N.

Разлив воды из водовода после обстрела

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Мы рассказывали, что недавно в Николаеве разбомбили железнодорожный вокзал.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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