В последние два дня очень усилилась интенсивность бомбардировок Харькова и расширилась их география.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, в городе есть погибшие, в том числе дети.

Терехов рассказал, что из Харькова выехало около 30% населения - в основном, женщины и дети. Но при этом многие возвращаются в город, и плановая эвакуация не планируется.

Также он сообщил, что основные боевые действия в регионе ведутся в районах Изюма и Боровой - городах на юго-востоке Харьковской области.

Ранее мы писали, что за сутки от обстрелов в Харьковской области погибли 7 человек.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.