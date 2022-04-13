Россияне продолжают терроризировать мирное население в Харькове и области. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара с артиллерии и РСЗО. К сожалению, за сутки по области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли – 7 человек", - сообщил губернатор.

Он рассказал, что двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице.

При этом глава области заявил, что поводов для эвакуации в Харькове нет.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.