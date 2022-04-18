В понедельник, 18 апреля, в Харькове под обстрел попал район Новые дома. Снаряды падали рядом с пунктом выдачи гуманитарной помощи. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

В областном Департаменте гражданской защиты призывают харьковчан не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля. Российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Находиться в убежищах следует все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

Напомним, вчера мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города эвакуироваться из опасных районов.

Также мы писали, что в воскресенье российские войска обстреляли центр Харькова, погибли 5 человек, еще более 10 человек получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.