В Харькове, где не прекращаются массированные обстрелы, жителей призывают оставаться в укрытиях весь день, даже если нет сирены.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты города, пишет "Суспильне".

"Российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Находиться в убежищах стоит все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", - сообщают в Департаменте гражданской защиты Харькова.

Напомним, вчера российские войска обстреляли центр Харькова. По удар попали улицы Культуры, Шевченко и Дарвина. Погибли 5 человек. Мы публиковали видео последствий удара по городу.

Зеленский заявил, что только за 4 последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 были ранены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.