Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины командиру и создателю "Фрайкора" Георгию Тарасенко.

Об этом говорится в указе № 253 от 17 апреля.

"За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины посмертно", - сказано в указе.

Георгий Тарасенко погиб 26 марта в Харьковской области. Вооруженные силы Украины ушли в контрнаступление под Харьковом. Тарасенко погиб при освобождении от российских войск села Мала Рогань и Ольховка на Изюмском направлении.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.