Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему в боях под Харьковом командиру "Фрайкора"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины командиру и создателю "Фрайкора" Георгию Тарасенко.
Об этом говорится в указе № 253 от 17 апреля.
"За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины посмертно", - сказано в указе.
Георгий Тарасенко погиб 26 марта в Харьковской области. Вооруженные силы Украины ушли в контрнаступление под Харьковом. Тарасенко погиб при освобождении от российских войск села Мала Рогань и Ольховка на Изюмском направлении.
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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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