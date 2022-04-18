Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По данным ювенальных прокуроров, с начала войны погибли 205 детей и более 362 ранены.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 107, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской -36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

По данным Офиса генпрокурора, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Напомним с 24 февраля по 13 апреля в Организации Объединенных Наций (ООН) зафиксировали 4 577 жертв среди гражданского населения во время войны в Украине. При этом в ООН признают, что реальные потери гораздо выше.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.