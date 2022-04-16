В результате сегодняшнего ракетного обстрела в Александрии Кировградской области есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем Телеграм-канале.

"Кировоградская область, как и вся страна, пережила неспокойную ночь. Поздно вечером вражеские ракеты добрались до инфраструктуры Александрии. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщил Райкович.

Ранее мы писали, что вчера поздно вечером от обстрела российских войск также пострадало одно из сел под Полтавой. Пострадала хозяйственная инфраструктура, разрушены дома. Один человек погиб, один ранен.

Кроме этого, сегодня утром, 16 апреля, самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.