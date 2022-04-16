В субботу утром, 16 апреля, самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области.

Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты врага. Истребители оккупантов вылетали с аэродрома Барановичи (Беларусь), пишет Козицкий.

Ранее мы также писали, что вчера поздно вечером от обстрела российских войск пострадало одно из сел под Полтавой. Пострадала хозяйственная инфраструктура, разрушены дома. Один человек погиб, один ранен.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.