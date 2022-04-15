Российская армия нанесла удар по городу Васильевка в Запорожской области. В результате один человек погиб, еще пятеро - ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в Фейсбуке.

Сообщается, что в результате артобстрела Васильевки с позиций вооруженных сил РФ, вероятно, расположеных в пгт. Михайловка и с. Орлянское, повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор, уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск". 1 человек погиб, а 5 получили ранения.

"Также, по имеющейся информации, представители ВС РФ, планируют 15 апреля отправить СМИ оккупационных войск на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения Российской Федерации пропагандистские материалы, которые должны дискредитировать ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью слышали мощные взрывы. В Минобороны РФ заявили, что этой ночью были нанесены удары по столице по одному из машиностроительных заводов оборонного комплекса.

Также писали, что в Минобороны РФ грозят ударами по Киеву в случае обстрелов российской территории.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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