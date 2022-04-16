В пятницу ночью, 15 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщает мэр города Сергей Кузьменко в своем Facebook.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал Кузьменко.

Ранее мы писали, что армия России снова нанесла ракетные удары по Киевской области, которую они полностью покинули. В пятницу, 15 апреля, было нанесено три удара.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.