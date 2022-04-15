В Северодонецке в результате обстрелов поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада.

Об этом сообщил военный губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, с 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка.

В целом, в течение дня армия РФ открывала огонь по Северодонецку, Рубежному и Кременной.

Повреждены восемь объектов, в том числе пять частных жилых домов.

Напомним, в Луганской области российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и областным центром - Северодонецком, который является главной целью противника.

Ранее мы писали, что войска РФ усиливают группировку вокруг Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.