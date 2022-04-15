Количество погибших в результате обстрела жилого района в Харькове 15 апреля возросло до 8, а раненых до 42.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

По его словам, вызов по "большому количеству раненых при обстреле района ХТЗ" поступил в Службу экстренной помощи в 16:16. На месте работало 29 бригад скорой помощи. Среди раненых – 9 детей и 33 взрослых.

Ранее мы писали, что российские войска расстреляли эвакуационные автобусы под Изюмом. Семь человек погибли, еще 27 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.