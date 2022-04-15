Российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и Северодонецком - Гайдай

В Луганской области российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и областным центром - Северодонецком, который является главной целью противника.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, наиболее опасной обстановка в эту ночь была в Рубежном и Попасной.

Российские телеграмм-каналы пишут, что войска РФ и "ЛНР" уже продвигаются по центру Попасной и взяли горадминистрацию. Но Гайдай это опровергает. Говорит, что противнику в населённый пункт зайти не удалось.

Также Гайдай сообщил, что в Кременной в результате обстрела есть погибший, еще пятеро - получили ранения.

Напомним, Генштаб ВСУ ранее заявил, что войска РФ усиливают группировку вокруг Северодонецка.

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