На Донбассе улицы многих городов превратились в кладбища - там хоронят погибших местных жителей. Только в Северодонецке за 48 дней войны обнаружили уже около 400 захоронений. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Кладбища прямо в городах. Как на Луганщине в войну хоронят убитых Россией и умерших жителей Луганщины... Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", - написал Гайдай.

По его словам, морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших. Электроэнергия подается с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в периоды тишины между обстрелами волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых определенных местах.

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что в Северодонецке организовано новое кладбище в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором, а могилы систематизируют в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны зафиксированы около 400 захоронений. Большинство опознаны.

А в Лисичанске погибших и умерших хоронят в братских могилах. Сложная ситуация в Попасной и Рубежном, где частичная оккупация россиянами сделала невозможным вывоз тел. Там захоронения проводят сами жители - прямо во дворах жилых домов. Из-за обстрелов, в определенных районах, тела остаются лежать на улицах. Там, куда доступ есть - тела собирают и перевозят в пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке.

"Придет время, и мы обязательно все сделаем по-человечески... Вечная память", - добавил Гайдай.

Напомним, в Мариуполе также погибших мирных жителей хоронят прямо во дворах многоэтажек.

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