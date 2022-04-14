Глав Меловской и Марковской территориальных громад Луганской области - Олега Савченко и Игоря Дзюбу - подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.

Главам громад сообщили о подозрении. По данным следствия, "руководители территориальных громад умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины".

Напомним, ранее губернатор области Гайдай сообщал, что они перешли на сторону России и "ЛНР" после начала войны.

Также сообщалось, что бывшему мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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