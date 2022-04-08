Помощников народных депутатов от ОПЗЖ подозревают в работе на Россию.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ", - утверждают в ГБР.

Судя по всему, речь идёт об Артеме Марчевском.

В ГБР также утверждают, что совместно с ним эту деятельность осуществляет и личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Скриншот: Telegram/Державне бюро розслідувань

Ранее "Страна" писала, что в Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм. В том числе против Кивы, депутатов и мэров.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине задержали 99 российских коллаборантов.