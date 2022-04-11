Бывшему мэру города Рубежное Луганской области Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.

"По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР". Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, добровольно согласился на нее", - говорится в сообщении.

Хортив на местных выборах 2020 года баллотировался в мэры города от партии "Наш Край".

Напомним, в начале апреля губернатор Гайдай заявил, что в Луганской области четверо мэров перешли на сторону России.

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