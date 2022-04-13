Россия хочет собрать на Донбассе силы, численность которых должна превысить украинскую группу войск на востоке в соотношении пять к одному.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет британская The Times.

Однако, источники заявляют, даже такое преимущество не гарантирует России победы.

Некоторые западные источники издания ожидают, что наступление российских войск на Донбассе начнется к концу недели.

Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбасс по Ростовской области РФ идет колонна военной техники со знаком V.

Также мы писали, что на востоке от Харькова зафиксировали 12-километровую колонну врага.

Вместе с тем, Минобороны Украины считает, что Россия примет решение о новой атаке на Киев по результатам наступления на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.