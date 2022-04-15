Сегодня в Украине продолжится эвакуация жителей восточных областей. Маршруты гуманитарных коридоров
Вице-премьер Ирина Верещук обнародовала список гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей, согласованных на сегодня, 15 апреля.
Маршруты гумкоридоров Верещук опубликовала в Telegram-канале.
Сегодня в Украине будут работать такие гуманитарные коридоры:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск, сообщила Верещук.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.
Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.