Вице-премьер Ирина Верещук обнародовала список гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей, согласованных на сегодня, 15 апреля.

Маршруты гумкоридоров Верещук опубликовала в Telegram-канале.

Сегодня в Украине будут работать такие гуманитарные коридоры:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск, сообщила Верещук.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

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