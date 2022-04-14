В Офисе президента Украины озвучили результаты работы гуманитарных коридоров 14 апреля:

1. Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье добрались 2332 человека. Из них 289 – из Мариуполя; 2043 человека эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.



2. Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось вывезти 225 человек.

3. Всего за сегодня эвакуировано 2557 человек.

Напомним, на днях у Зеленского призвали жителей Донецкой и Луганской областей к немедленной эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.