В Барвенково - городе на подступах к северу Донецкой области - заявили о тяжелой военной ситуации. Местных жителей призывают завтра эвакуироваться.

Видеообращение опубликовал глава Барвенковской громады Александр Бало.

Барвенково находится по маршруту предполагаемого наступления российских войск от Изюма на Славянск и Краматорск.

Бало сообщил, что украинская армия удерживает рубежи на юге области, но ситуацию называет тяжелой и призывает местных жителей эвакуироваться завтра в 14.00.

Ранее военный губернатор Донецкой области тоже призвал жителей к эвакуации, предупредив, что "наступление начнется в любой день".

Также и Генштаб в своей сводке сегодня сообщал, что армия России готова к наступлению в Донецкой и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.