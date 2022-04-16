Укроборонпром подтвердил информацию, что Россия нанесла ракетный удар по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", где изготавливали комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун".

Об этом говорится в сообщении Укроборонпрома в соцсетях.

Этими ракетами был потоплен российский крейсер "Москва". В Укроборонпроме добавили, что несмотря на регулярные обстрелы оборонных предприятий, Украине "есть, чем воевать".

Напомним, в Вашингтоне подтвердили, что крейсер "Москва" погиб от украинской ракеты.

Ранее мы писали, что 13 апреля в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины. Украина заявила, что попала по кораблю ракетой "Нептун" собственного производства.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.