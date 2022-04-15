Армия России снова нанесла ракетные удары по Киевской области, которую они полностью покинули. В пятницу, 15 апреля, было нанесено три удара.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможность повторных ударов по любым объектам", - сообщил он.

В связи с этим, Павлюк рекомендовал отложить возвращение жителей в Киев "на более спокойные времена".

"Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", - заявил он.

Напомним, что ночью также в Киеве нанесли удары по машиностроительному заводу "Визар" возле аэропорта "Жуляны".

Тем временем в регионе продолжается разбор завалов после оккупации. В Киевской области найдено уже 900 тел погибших мирных жителей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.