В Киевской области найдено уже 900 тел мирных жителей, погибших в результате военных действий.

Об этом заявила глава полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге.

"С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - сообщил Небитов.

Также он рассказал, почему у многих застреленных были белые повязки. По информации полиции, белые повязки на оккупированных территориях означали, что человека уже проверили. Поэтому их заставляли их носить, а многие люди одевали их и сами, чтобы себя обезопасить.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.

Напомним также, что в Киевской области 400 объектов разрушено полностью, еще 1100 - частично.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.