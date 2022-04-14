Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что в городе лежат трупы российских военных, которые никто не забирает.

Об этом он заявил в эфире единого телемарафона.

Филатов говорит, что вопросом погибших военных занимается не мэрия, а администрация, но подтвердил, что тела убитых противников в городе есть.

"Что касается количества тел - не буду подтверждать или опровергать. Сам факт наличия таких тел есть. Не буду утверждать - это российские военнослужащие, или коллаборанты, которых они бросают на первую линию в качестве пушечного мяса, но они присутствуют", - заявил Филатов.

Ранее его заместитель заявил, что таких трупов в городе более полутора тысяч.

Ранее заммэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что в моргах города скопились трупы более 1500 российских солдат, которые никто не забирает.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.