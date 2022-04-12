Жители освобождённых населённых пунктов Киевской области смогут вернуться домой до конца мая.

Такой прогноз в эфире телемарафона сделал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"До конца апреля планируем провести первые очереди разминирования наибольших населенных пунктов, не учитывая лесные массивы. Я думаю, что в конце апреля мы сможем дать определенные рекомендации людям относительно возвращения. Также планируем провести восстановление энергоснабжения первой очереди до конца апреля, работы также идут полным ходом, газоснабжения и соответствующих объектов инфраструктуры. Мы пока спланировали две очереди: до конца апреля и до конца мая. До конца мая основные работы мы должны выполнить," - заявил Павлюк.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российская армия покинула Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

После этого, 11 апреля, Александр Павлюк заявил, что возвращаться в Киевскую область еще опасно, россияне оставили много мин и ловушек.

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