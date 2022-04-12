С 12 апреля в Киеве запустили три трамвайных и три троллейбусных маршрута. Теперь в городе работают 11 троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Теперь будут работать следующие трамвайные маршруты:

№14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;

№15 от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;

№18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.

Также запущены троллейбусные маршруты:

№19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;

№42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;

№27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.

Теперь в городе работают 11 троллейбусных маршрутов - №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К. Кроме того, работают 11 трамвайных маршрутов - №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.

Напомним, в Романовке под Киевом возвели временный насыпной мост рядом с разрушенным на второй день войны автомобильным мостом через реку Ирпень.

Также мы писали, что в столице, чтобы уменьшить пробки в городе, для автомобилей открыли Южный мост, который больше месяца работал только для специального и общественного транспорта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.