Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал о ходе восстановления нормальной жизни в регионе:

За последнюю неделю восстановлено более 70 маршрутов междугородного и пригородного транспорта в области. Идет восстановление сообщения с Бучей, Гостомелем, Ирпенем, Бородянкой и другими населенными пунктами, наиболее пострадавшими от военной агрессии. Возобновили мостовое сообщение в Вышгородском районе. Это позволит вдвое быстрее добраться из Вышгорода в Иванков.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры сообщили, сколько потребуется для восстановления мостов и ж/д в Киевской области.

Ранее мы писали, что в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.