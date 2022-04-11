Глава Киевской ОВА Александр Павлюк вслед за мэром Киева призвал жителей региона не торопиться возвращаться домой, так как противник оставил много растяжек и ловушек.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.



"Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", - заявил Павлюк.

Он добавил, что тех, кто будет возвращаться домой, на блокпостах будут пропускать, но власти не гарантируют безопасность.

Павлюк также заявил, что в Киевскую область привлечено около 600 полицейских из других регионов для круглосуточного контроля, чтобы не допустить мародерство.

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